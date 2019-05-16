В Днепропетровской области исчезли двое несовершеннолетних

Ученица 8-го класса, 2004 года рождения, в понедельник пошла рано утром из дома в школу, но в школу так и не дошла. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Кроме того, исчез и ученик 7-го класса, 2005 года рождения, который ночью вышел из дома и не вернулся. Мальчик и раньше покидал дом, где проживает с приемными родителями.



Как сообщал УНН, из реабилитационного центра в Запорожье исчезли двое несовершеннолетних .



Как сообщал УНН, за два месяца этого года бесследно исчезли более 200 несовершеннолетних.