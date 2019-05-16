На Дніпропетровщині зникли двоє неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Дніпропетровській області зникли двоє неповнолітніх. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Учениця 8-го класу, 2004 року народження, у понеділок пішла рано в ранці з дому в школу, але до школи так і не дійшла. Наразі її місцезнаходження невідоме.
Крім того, зник і учень 7-го класу, 2005 року народження, який вночі вийшов з дому і не повернувся. Хлопчик і раніше покидав домівку, де проживає з прийомними батьками.
Як повідомляв УНН, з реабілітаційного центру у Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх.
Як повідомляв УНН, за два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх.