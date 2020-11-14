В Днепропетровской области за сутки подтвердили 626 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За минувшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 626 новых случаев коронавирусной болезни. Выздоровели еще 132 жителя области. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 222 жителей Днепра, 107 - Кривого Рога, 28 - Новомосковска, 26 - Каменского, 23 - Никополя, 21 - Павлограда, 9 - Желтых Вод, 5 - Вольногорска, по 1 - Покрова и Синельникова.
По 29 новых случаев коронавируса обнаружили в Покровском и Софиевском районах, по 18 - Павлоградском и Днепровском, 17 - Царичанском, 15 - Пятихатском, по 13 - Новомосковском и Васильковском, 6 - Верхнеднепровском, 5 - Криничанском, по 4 - Криворожском, Никопольском, Петриковском и Юрьевском, 3 - Синельниковском, 1 - Магдалиновском районах", - говорится в сообщении.
Всего в Днепропетровской области - 20 535 случаев коронавируса. Уже выздоровели 8329 жителей области, умерли 575 человек.
Напомним, в Украине уже 525 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 12 524.