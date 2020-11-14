На Дніпропетровщині за добу підтвердили 626 нових випадків COVID-19

"Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у 222 мешканців Дніпра, 107 – Кривого Рогу, 28 – Новомосковська, 26 – Кам’янського, 23 – Нікополя, 21 – Павлограда, 9 – Жовтих Вод, 5 – Вільногірська, по 1 – Покрова та Синельникового.

По 29 нових випадків коронавірусу виявили у Покровському та Софіївському районах, по 18 – Павлоградському та Дніпровському, 17 – Царичанському, 15 – П’ятихатському, по 13 – Новомосковському та Васильківському, 6 – Верхньодніпровському, 5 – Криничанському, по 4 – Криворізькому, Нікопольському, Петриківському та Юр’ївському, 3 – Синельниківському, 1 – Магдалинівському районах", - йдеться в повідомленні.

Загалом на Дніпропетровщині – 20 535 випадків коронавірусу. Вже одужали 8329 мешканців області, померли 575 людей.

Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.