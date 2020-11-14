На Дніпропетровщині за добу підтвердили 626 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 626 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали ще 132 мешканці області. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
"Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у 222 мешканців Дніпра, 107 – Кривого Рогу, 28 – Новомосковська, 26 – Кам’янського, 23 – Нікополя, 21 – Павлограда, 9 – Жовтих Вод, 5 – Вільногірська, по 1 – Покрова та Синельникового.
По 29 нових випадків коронавірусу виявили у Покровському та Софіївському районах, по 18 – Павлоградському та Дніпровському, 17 – Царичанському, 15 – П’ятихатському, по 13 – Новомосковському та Васильківському, 6 – Верхньодніпровському, 5 – Криничанському, по 4 – Криворізькому, Нікопольському, Петриківському та Юр’ївському, 3 – Синельниківському, 1 – Магдалинівському районах", - йдеться в повідомленні.
Загалом на Дніпропетровщині – 20 535 випадків коронавірусу. Вже одужали 8329 мешканців області, померли 575 людей.
Нагадаємо, в Україні вже 525 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 12 524.