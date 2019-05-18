В Днепропетровской области за сутки были найдены и уничтожены около 60 боеприпасов - ГСЧС

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43852 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66077 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82700 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95495 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111719 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137851 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144651 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 29206 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 39087 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 96708 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 71054 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 34437 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 96708 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123307 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149662 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161677 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220267 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 43852 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 39087 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63679 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92883 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93318 просмотра
Актуальное
В Днепропетровской области за сутки были найдены и уничтожены около 60 боеприпасов - ГСЧС

В Днепропетровской области за сутки были найдены и уничтожены около 60 боеприпасов - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 11838 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. За прошедшие сутки, 17 мая, в Днепропетровской области были уничтожены боеприпасы, которые до того были обнаружены гражданами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

“В 08:40 в Криворожском районе, вблизи села Златоустовка во время поисковых работ сотрудниками общественной организации “Историко-поисковая организация „Пощук-Днепр“ в поле обнаружено устаревшие артиллерийские снаряды калибра 75 мм в количестве 28 единиц”, — говорится в сообщении спасателей.

Сообщается, что “устаревшие боеприпасы в количестве 28 единиц уничтожено. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина сбывал криминалитету боеприпасы с зоны ООС

Также “в 09:05 в Покровском районе, вблизи села Диброва при обследовании территории карьера выявлены современные боеприпасы, а именно: гранатометный выстрел ВОГ-25 — 4 единицы, минометная мина калибра 82 мм — 5 единиц, минометная мина калибра 120 мм — 3 единицы, артиллерийский снаряд калибра 23 мм — 2 единицы, артиллерийский снаряд 30 мм — 3 единицы, граната РГД-5 — 4 единицы, граната Ф-1 — 3 единицы, подрывник ВМГ-К — 5 единиц. Общее количество 29 единиц”.

Сообщается, что в этой области боеприпасы были также уничтожены.

“Места обнаружения боеприпасов и прилегающую территорию обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено”, — резюмируют спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области рецидивист торговал взрывчаткой

Добавляется, что “в 08:40 в Верхнеднепровском районе, неподалеку от села Днепровокаменка во время поиска металлолома в лесополосе гражданин обнаружил устаревший артиллерийский снаряд калибра 152мм в количестве 1 единица”.

Напомним, на одном из блокпостов правоохранители изъяли у водителя почти полсотни патронов, которые он пытался вывезти из области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы