В Днепропетровской области за сутки были найдены и уничтожены около 60 боеприпасов - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. За прошедшие сутки, 17 мая, в Днепропетровской области были уничтожены боеприпасы, которые до того были обнаружены гражданами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“В 08:40 в Криворожском районе, вблизи села Златоустовка во время поисковых работ сотрудниками общественной организации “Историко-поисковая организация „Пощук-Днепр“ в поле обнаружено устаревшие артиллерийские снаряды калибра 75 мм в количестве 28 единиц”, — говорится в сообщении спасателей.
Сообщается, что “устаревшие боеприпасы в количестве 28 единиц уничтожено. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено”.
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Также “в 09:05 в Покровском районе, вблизи села Диброва при обследовании территории карьера выявлены современные боеприпасы, а именно: гранатометный выстрел ВОГ-25 — 4 единицы, минометная мина калибра 82 мм — 5 единиц, минометная мина калибра 120 мм — 3 единицы, артиллерийский снаряд калибра 23 мм — 2 единицы, артиллерийский снаряд 30 мм — 3 единицы, граната РГД-5 — 4 единицы, граната Ф-1 — 3 единицы, подрывник ВМГ-К — 5 единиц. Общее количество 29 единиц”.
Сообщается, что в этой области боеприпасы были также уничтожены.
“Места обнаружения боеприпасов и прилегающую территорию обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено”, — резюмируют спасатели.
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Добавляется, что “в 08:40 в Верхнеднепровском районе, неподалеку от села Днепровокаменка во время поиска металлолома в лесополосе гражданин обнаружил устаревший артиллерийский снаряд калибра 152мм в количестве 1 единица”.
Напомним, на одном из блокпостов правоохранители изъяли у водителя почти полсотни патронов, которые он пытался вывезти из области.