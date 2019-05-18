На Дніпропетровщині за добу було знайдено та знищено майже 60 боєприпасів - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. За минулу добу, 17 травня, на Дніпропетровщині були знищені боєприпаси, які до того були виявлені громадянами. Про це повідомляє УНН із посиланням на головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“О 08:40 у Криворізькому районі, поблизу села Златоустівка під час пошукових робіт співробітниками громадської організації “Історіко-пошукова організація „Пощук-Дніпро“ у полі виявлено застарілі артилерійські снаряди калібру 75 мм у кількості 28 одиниць”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Повідомляється, що “застарілі боєприпаси у кількості 28 одиниць знищено. Місце події обстежено, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено”.
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Також “о 09:05 у Покровському районі, поблизу села Діброва при обстеженні території кар’єру виявлено сучасні боєприпаси, а саме: гранатометний постріл ВОГ-25 — 4 одиниці, мінометна міна калібру 82 мм — 5 одиниць, мінометна міна калібру 120 мм — 3 одиниці, артилерійський снаряд калібру 23 мм — 2 одиниці, артилерійський снаряд 30 мм — 3 одиниці, граната РГД-5 — 4 одиниці, граната Ф-1 — 3 одиниці, підривник ВМГ-К — 5 одиниць. Загальна кількість 29 одиниць”.
Повідомляється, що у цій області боєприпаси було також знищено.
“Місця виявлення застарілих боєприпасів та прилеглу територію обстежено, додаткових вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — резюмують рятувальники.
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Додається, що “о 08:40 у Верхньодніпровському районі, неподалік від села Дніпровокам’янка під час пошуку металобрухту у лісосмузі громадянин виявив застарілий артилерійський снаряд, калібру 152мм у кількості 1 одиниця”.
Нагадаємо, на одному з блокпостів правоохоронці вилучили у водія майже півсотні патронів, які той намагався вивезти з області.