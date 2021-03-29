На Днепропетровщине пожарные обнаружили трех погибших во время тушения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В деревне Вязивок Днепропетровской области во время пожара в частном доме погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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“28 марта в 21 час. 58 мин. в с. Вязовок Павлоградского района в частном жилом доме возник пожар”, — говорится в сообщении.
“Прибыв на место, спасатели установили, что горит крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади 60 кв.м”, — добавили в пресс-центре.
Детали
Сообщается, что в доме пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины. Позже обнаружено тело еще одной погибшей женщины.
Отмечается, что пожар был локализован в 23:23, а уже 29 марта в 00 час. 29 мин. чрезвычайники ликвидировали огонь.
Напомним
В ночь на 28 марта, в результате пожара в доме в Ивано-Франковске, погиб человек.