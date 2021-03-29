На Дніпропетровщині вогнеборці виявили трьох загиблих під час гасіння вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У селі В'язівок Дніпропетровської області під час пожежі у приватному будинку загинуло три людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
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"28 березня о 21 год. 58 хв. у с. В’язівок Павлоградського району в приватному житловому будинку виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв.м", - додали у пресцентрі.
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Повідомляється, що у помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки.
Зазначається, що пожежу було локалізовано о 23:23, а вже 29 березня о 00 год. 29 хв. надзвичайники ліквідували вогонь.
Нагадаємо
В ніч на 28 березня, внаслідок пожежі у будинку в Івано-Франківську, загинув чоловік.