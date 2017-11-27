В Днепропетровской области изъяли крупную партию метамфетамина

"В городе Кривой Рог в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные лица просто из автомобиля сбывают наркотики. При проведении поверхностного осмотра иномарки сотрудники Криворожского отдела полиции обнаружили под водительским сиденьем полиэтиленовый пакет с 600 трубочками порошкообразного вещества, по внешним признакам похожего на наркотическое средство "метамфетамин". Все изъятое направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время досмотра вещей мужчин, у одного из них обнаружено травматический пистолет.

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В действиях двух задержанных усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 (незаконное изготовление приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление возможных каналов сбыта наркотиков на территории города, и лиц, которые могут быть причастны к совершению данного преступления.