На Дніпропетровщині вилучили велику партію метамфетаміну

“У місті Кривий Ріг до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи просто з автомобіля збувають наркотики. Під час проведення поверхневого огляду іномарки співробітники Криворізького відділу поліції виявили під водійським сидінням поліетиленовий пакет з 600 трубочками порошкоподібної речовини, за зовнішніми ознаками схожої на небезпечний наркотичний засіб „метамфетамін“. Все вилучене направили на експертизу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під зовнішнього огляду речей чоловіків, у одного з них виявлено травматичний пістолет.

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В діях обох затриманих вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 (незаконне виготовлення придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

На теперішній час проводяться слідчі дії, направлені на встановлення можливих каналів збуту наркотиків на території міста, та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину.