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В Днепропетровской области разоблачили наркоторговцев

В Днепропетровской области разоблачили наркоторговцев

Киев  •  УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Днепропетровской области правоохранители разоблачили сеть наркоторговли и изъяли арсенал оружия и запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.

У семи жителей Никополя, которые организовали в городе наркобизнес, сотрудники управления противодействия наркопреступности изъяли наркотики на сумму 80 000 гривен - марихуану, метамфетамин, метадон, конопля. Также изъяты два пистолета, патроны и обрез ружья.

В течение 4-х месяцев полицейские документировали деятельность организованной преступной группы в составе 7 мужчин, которые наладили в регионе сбыт наркотических средств и психотропных веществ "метамфетамин". Также было установлено организатора сбыта - жителя Никополя 1985 года рождения.

14 санкционированных обысков, состоявшихся 21 мая с участием следователей, кинолога со служебной собакой, с привлечением полицейских спецподразделения "КОРД", полка полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры.

Сейчас все изъятые вещества и оружие направлено на экспертизу. После проведения соответствующих исследований будет принято решение об открытии уголовных производств по статьям 263 и 309 Уголовного кодекса Украины, вручение членам группы сообщения о подозрении и избрании им меры пресечения.

Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению других членов группы и документирования их преступной деятельности.

Напомним, безработный организовал мощный наркокартель.

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