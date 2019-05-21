В Днепропетровской области разоблачили наркоторговцев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Днепропетровской области правоохранители разоблачили сеть наркоторговли и изъяли арсенал оружия и запрещенные вещества. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
У семи жителей Никополя, которые организовали в городе наркобизнес, сотрудники управления противодействия наркопреступности изъяли наркотики на сумму 80 000 гривен - марихуану, метамфетамин, метадон, конопля. Также изъяты два пистолета, патроны и обрез ружья.
В течение 4-х месяцев полицейские документировали деятельность организованной преступной группы в составе 7 мужчин, которые наладили в регионе сбыт наркотических средств и психотропных веществ "метамфетамин". Также было установлено организатора сбыта - жителя Никополя 1985 года рождения.
14 санкционированных обысков, состоявшихся 21 мая с участием следователей, кинолога со служебной собакой, с привлечением полицейских спецподразделения "КОРД", полка полиции особого назначения под процессуальным руководством прокуратуры.
Сейчас все изъятые вещества и оружие направлено на экспертизу. После проведения соответствующих исследований будет принято решение об открытии уголовных производств по статьям 263 и 309 Уголовного кодекса Украины, вручение членам группы сообщения о подозрении и избрании им меры пресечения.
Правоохранители проводят дальнейшие мероприятия по установлению других членов группы и документирования их преступной деятельности.
Напомним, безработный организовал мощный наркокартель.