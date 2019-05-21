На Дніпропетровщині викрили наркоторговців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили мережу наркоторгівлі і вилучили арсенал зброї і заборонені речовини. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
У семи жителів Нікополя, які організували у місті наркобізнес, співробітники управління протидії наркозлочинності вилучили наркотики на суму 80 тисяч гривень – марихуану, метамфетамін, метадон, коноплі. Також вилучено два пістолети, набої та обріз рушниці.
Впродовж 4-х місяців поліцейські документували діяльність організованої злочинної групи у складі 7 чоловіків, які налагодили у регіоні збут наркотичних засобів та психотропної речовини "метамфетамін". Також було встановлено організатора збуту - жителя м. Нікополя 1985 року народження.
14 санкціонованих обшуків відбулися 21 травня за участю слідчих, кінолога зі службовим собакою, із залученнями поліцейських спецпідрозділу "КОРД", полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом прокуратури.
Наразі всі вилучені речовини та зброя направлена на експертизу. Після проведення відповідних досліджень буде прийнято рішення про відкриття кримінальних проваджень за статтями 263 та 309 Кримінального кодексу України, вручення членам групи повідомлення про підозру й обрання їм запобіжного заходу.
Правоохоронці проводять подальші заходи для встановлення інших членів групи та документування їх злочинної діяльності.
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