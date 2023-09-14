В Днепропетровской области будут судить 13 врачей, которые оказывали медуслуги несуществующим пациентам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Днепропетровской области будут судить 13 работников коммунальной больницы, которые придумали схему хищения бюджетных средств предусмотренных на медицину. Об этом сообщили в прокуратуре области, передает УНН.
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“Сейчас обвинительный акт в отношении 13 участников преступной организации направлен в суд. Среди обвиняемых — директор, начальник управления, заведующий отделением и девять врачей медицинского учреждения", - сказанно в сообщении.
Детали
Действия фигурантов в зависимости от участия в „схеме“ квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
— ч. 3, 4, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
— ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем);
— ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
— ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (комп’ютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
Детали
На махинациях со средствами погорели работники одной из государственных больниц в области.
По данным следствия, схему незаконного обогащения придумала директор медучреждения. Она подстрекала своих работников вносить в соответствующие базы информацию о предоставлении медицинских услуг несуществующим пациентам. Всего больница самовольно приписала себе 623 фиктивных пациента.
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Отчеты о предоставлении медицинских услуг несуществующим пациентам направлялись в Национальную службу здоровья Украины и были основанием для начисления выплат врачам.
В ходе проведенной судебно-экономической экспертизы правоохранители установили, что в течение 2021-2022 годов на счета медучреждения безосновательно перечислили около миллиона гривен. Чтобы скрыть преступную деятельность, дельцы легализовали часть этих денег начислив себе дополнительные премии.
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По ходатайству прокурора суд наложил арест на недвижимое имущество обвиняемых.