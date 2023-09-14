На Дніпропетровщині судитимуть 13 лікарів, які надавали медпослуги неіснуючим пацієнтам
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть 13 працівників комунальної лікарні, які придумали схему розкрадання бюджетних коштів передбачених на медицину. Про це повідомили в прокуратурі області, передає УНН.
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“Наразі обвинувальний акт стосовно 13 учасників злочинної організації скеровано до суду. Серед обвинувачених — директорка, начальник управління, завідувач відділення та дев’ять лікарів медичного закладу", - йдеться у повідомленні.
Дії фігурантів залежно від участі у „схемі“ кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:
— ч. 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
— ч. 2 ст. 209 (легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом);
— ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
— ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)
Деталі
На махінаціях із коштами погоріли працівників однієї із державних лікарень в області.
За даними слідства, схему незаконного збагачення придумала директорка медзакладу. Вона підбурила своїх працівників вносити до відповідних баз інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Усього лікарня самовільно приписала собі 623 фіктивних пацієнта.
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Звіти про надання медпослуг неіснуючим пацієнтам надсилалися до Національної служби здоров’я України та були підставою для перерахування і виплати лікарям заробітної плати.
У ході проведеної судово-економічної експертизи правоохоронці встановили, що упродовж 2021-2022 років на рахунки медустанови безпідставно перерахували близько мільйона гривень. Аби приховати злочинну діяльність, ділки легалізували частину цих грошей нарахувавши собі додаткові премії.
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За клопотанням прокурора суд наклав арешт на нерухоме майно обвинувачених.