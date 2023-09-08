Заробили на авто для ЗСУ понад 600 тис. грн: на Київщини затримали учасників угруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На Київщині під час продажу чотирьох авто, завезених як гуманітарна допомога на потреби військовим затримали фігурантів злочинного угруповання. Серед затриманих – керівник благодійної організації, його дружина та мешканець Білої Церкви. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, пише УНН.
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За даними слідства, підозрювані організували злочинну схему ввезення автівок через кордон та продажу їх в Україні керівник благодійної організації. Маючи пільги на ввезення товару з-за кордону, вирішив скористатися ними для власного збагачення. Щоби реалізувати свій корисливий план, залучив дружину та мешканця Білої Церкви.
Організатор і спільник завозили транспортні засоби як гуманітарну допомогу для подальшої безоплатної передачі військовим. Використовуючи таку «схему», ділки завозили авто за нульовим розмитненням. Надалі позашляховики та мікроавтобуси доводили до пристойного виду та виставляли на продаж на спеціалізованому інтернет-майданчику.
Дружина та спільник вели перемовини, готували документи для продажу та показували авто потенційним покупцям, проводили з ними усі необхідні розрахунки.
Правоохоронці затримали фігурантів за продаж чотирьох авто завезених як гуманітарну допомогу і оформлених на благодійну організацію.
За них учасники оборудки отримали майже 16 000 євро. Всіх затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вилучили 28 автомобілів: легкових та вантажних, більшість із яких - на іноземній реєстрації, документацію, чорнові записи.
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