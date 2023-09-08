Заработали на авто для ВСУ более 600 тыс. грн: на Киевщине задержали участников группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. На Киевщине во время продажи четырех авто, завезенных в качестве гуманитарной помощи на нужды военным задержали фигурантов преступной группировки. Среди задержанных – руководитель благотворительной организации, его жена и житель Белой Церкви. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, подозреваемые организовали преступную схему ввоза автомобилей через границу и продажи их в Украине руководитель благотворительной организации. Имея льготы на ввоз товара из-за границы, решил воспользоваться ими для собственного обогащения. Чтобы реализовать свой корыстный план, привлек жену и жителя Белой Церкви.
Организатор и сообщник завозили транспортные средства как гуманитарную помощь для дальнейшей безвозмездной передачи военным. Используя такую «схему», дельцы завозили авто по нулевой растаможке. В дальнейшем внедорожники и микроавтобусы доводили до приличного вида и выставляли на продажу на специализированной интернет-площадке.
Жена и сообщник вели переговоры, готовили документы для продажи и показывали авто потенциальным покупателям, проводили с ними все необходимые расчеты.
Правоохранители задержали фигурантов за продажу четырех авто завезенных как гуманитарная помощь и оформленных на благотворительную организацию.
За них участники сделки получили почти 16 000 евро. Все задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители изъяли 28 автомобилей: легковых и грузовых, большинство из которых - на иностранной регистрации, документацию, черновые записи.
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