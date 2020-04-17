В Днепропетровской области совершено разбойное нападение на предпринимателя и его семью
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В одном из сел Петриковского района Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя и его семью. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Трое неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом, где напали на хозяина — частного предпринимателя (1970 года рождения) и его жену (1982 года рождения) и их детей (2001 и 2006 годов рождения). Всех связали и, угрожая автоматом потребовали отдать им деньги и другие ценности.
Злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму более 20 тысяч гривен, ювелирными изделиями и автомобилем хозяина, на котором они уехали с места преступления.
По данному факту начато расследование (ст. 187 УК Украины “Разбой”).
Как сообщал УНН, в Одессе трое неизвестных совершили разбойное нападение на местную жительницу.