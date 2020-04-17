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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 15548 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 28145 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 45692 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 71051 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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В Днепропетровской области совершено разбойное нападение на предпринимателя и его семью

В Днепропетровской области совершено разбойное нападение на предпринимателя и его семью

Киев  •  УНН

 • 33506 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В одном из сел Петриковского района Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя и его семью. Об этом УНН сообщили правоохранители.

Трое неустановленных мужчин в масках проникли в частный дом, где напали на хозяина — частного предпринимателя (1970 года рождения) и его жену (1982 года рождения) и их детей (2001 и 2006 годов рождения). Всех связали и, угрожая автоматом потребовали отдать им деньги и другие ценности.

Злоумышленникам удалось завладеть деньгами на сумму более 20 тысяч гривен, ювелирными изделиями и автомобилем хозяина, на котором они уехали с места преступления.

По данному факту начато расследование (ст. 187 УК Украины “Разбой”).

Как сообщал УНН, в Одессе трое неизвестных совершили разбойное нападение на местную жительницу.

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