На Дніпропетровщині скоєно розбійний напад на підприємця та його родину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В одному з сіл Петриківського району Дніпропетровської області невідомі скоїли розбійний напад на підприємця та його родину. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Троє невстановлених чоловіків у масках проникли до приватного будинку, де напали на господаря — приватного підприємця (1970 року народження) та його дружину (1982 року народження) та їхніх дітей (2001 та 2006 років народження). Усіх зв’язали та погрожуючи автоматом почали вимагати віддати їм гроші та інші цінності.
Зловмисникам вдалося заволодіти грошима на суму понад 20 тисяч гривень, ювелірними виробами та автомобілем господаря, на якому вони поїхали з місця скоєння злочину.
За даним фактом розпочато розслідування (ст. 187 КК України “Розбій”).
Як повідомляв УНН, в Одесі троє невідомих скоїли розбійний напад на місцеву жительку.