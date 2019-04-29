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В Днепропетровской области спасатели освободили корову, которая упала в сливную яму

В Днепропетровской области спасатели освободили корову, которая упала в сливную яму

Киев  •  УНН

 • 10508 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Днепропетровской области спасатели спасли корову, которая упала в сливную яму в селе Евдокиевка Магдалиновского района. Корову спасали 5 работников ГСЧС. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

"28 апреля в 20:40 в Службу спасения "101" обратился обеспокоенный мужчина и сообщил, что его корова попала в сливную яму по улице Нахимова в селе Евдокиевка Магдалиновского района. По вызову немедленно была направлено дежурное отделение 40 государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении

"По прибытию к месту происшествия, спасатели обнаружили скот, который задней частью тела провалилась в сливную яму.
Чтобы безопасно освободить животное из ловушки, чрезвычайникам сначала пришлось увеличить диаметр ямы с помощью лопат и ломов. После чего, обвязав корову пожарными рукавами, сотрудники ГСЧС изъяли рогатый скот на поверхность", - рассказывают в пресс-службе.

"К счастью, в результате этого досадного происшествия, корова по имени Зорька не пострадала. Кормилица снова вернулась к своему счастливому хозяина", - добавили спасатели.

К спасательным работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, на Львовщине спасли лань, которая упала в 4-метровый бассейн.

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