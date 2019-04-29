На Дніпропетровщині рятувальники визволили корову, яка впала до зливної ями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Дніпропетровській області рятувальники врятували корову, що впала до зливної ями у селі Євдокіївка Магдалинівського району. Корову рятували 5 працівників ДСНС. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“28 квітня о 20:40 до Служби порятунку „101“ звернувся стурбований чоловік та повідомив, що його корова втрапила до зливної ями по вулиці Нахімова у селі Євдокіївка Магдалинівського району. За викликом негайно направлено чергове відділення 40 державної пожежно-рятувальної частини”, — йдеться у повідомленні
“По прибуттю до місця події, рятувальники виявили худобу, яка задньою частиною тіла провалилась до зливної ями.
Аби безпечно звільнити тварину з пастки, надзвичайникам спочатку довелось збільшити діаметр ями за допомогою лопат та ломів. Після чого, обв’язавши корову пожежними рукавами, співробітники ДСНС вилучили рогату худобу на поверхню”, — розповідають у прес-службі.
“На щастя, внаслідок цієї прикрої пригоди, корова на ім’я Зорька не постраждала. Годувальниця знову повернулась до свого щасливого господаря”, — додали рятувальники.
До рятувальних робіт залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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