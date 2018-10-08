На Львівщині врятували оленицю, яка впала у 4-метровий басейн

"8 жовтня о 8:49 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Яворів Турківського району на території спортивного центру в басейн без води впала олениця. Глибина басейну – близько 4 метрів. Помітили тварину охоронці об’єкту, які одразу викликали на допомогу рятувальників", – проінформували у ДСНС.

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Місцеві вогнеборці обв’язали тварину рятувальними мотузками й витягнули на поверхню. Тварину передали ветеринару для подальшого огляду.

Нагадаємо, у Житомирській області корова провалилася у закопану цистерну старої автозаправочної станції.



