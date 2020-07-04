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В Днепропетровской области уже более 1 тыс. инфицированных COVID-19

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КИЕВ. 4 июля. УНН. На Днепропетровщине еще у 7 человек подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, всего заболели 1110 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу Днепропетровского облсовета.

Так, за 3 июля семь новых случаев заболевания зафиксированы в:

— г. Днепр — 3;
— г. Никополь — 1;
— Межевской р-н — 1;
— г. Кривой Рог — 2.

“Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 1110”, — сообщили в ОГА.

За пятницу в Днепропетровской области проведено 6125 исследований, из них:
— методом ПЦР — 214;
— методом ИФА — 5911.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1212 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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