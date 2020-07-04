На Дніпропетровщині уже понад 1 тис. інфікованих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. На Дніпропетровщині ще у 7 людей підтвердили коронавірусну інфекцію COVID-19, загалом захворіли 1110 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.
Так, за 3 липня сім нових випадків захворювання зафіксовані у:
— м. Дніпро — 3;
— м. Нікополь — 1;
— Межівський р-н — 1;
— м. Кривий Ріг — 2.
“Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області складає 1110”, — повідомили в ОДА.
За п’ятницю у Дніпропетровській області проведено 6125 досліджень, з них:
— методом ПЛР — 214;
— методом ІФА — 5911.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 46 763 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 212 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.