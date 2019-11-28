В Днепропетровской области подожгли машину полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Днепропетровской области полицейскому сожгли автомобиль, на данный момент подозреваемого в этом задержали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
"В городе Покров неизвестные подожгли автомобиль сотрудника уголовного розыска. Работники внутренней безопасности НПУ, оперативники и следователи Покровский и никопольской полиции установили причастного к поджогу. Основная версия - преступление, связанное со служебной деятельностью правоохранителя", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел еще 7 ноября. Возле одного из домов сгорел автомобиль, владельцем которого является полицейский. Полицейские нашли неподалеку уничтоженной машины пластиковую канистру с остатками бензина.
По факту происшествия следователи Покровского ОП начали уголовное производство по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, которое позже было переквалифицировано по ч.2 ст. 347 УКУ.
Причастным к преступлению, как отмечается, оказался 33-летний житель Покрова.
Также указано, что 22-летний старший лейтенант полиции - владелец уничтоженного автомобиля - проводил документирование незаконного оборота в городе запрещенных веществ.
Напомним, в Житомирской области двое пьяных мужчин попали в ДТП и избили полицейского.