На Дніпропетровщині підпалили автівку поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Дніпропетровщині поліцейському спалили автомобіль, наразі підозрюваного у цьому затримано. Про це УНН повідомили у пресслужбі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
"У місті Покров невідомі підпалили автомобіль співробітника карного розшуку. Працівники внутрішньої безпеки НПУ, оперативники та слідчі покровської та нікопольської поліції встановили причетного до підпалу. Основна версія - злочин, пов'язаний зі службовою діяльністю правоохоронця", - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався ще 7 листопада. Поблизу одного з будинків згорів автомобіль, власником якого є поліцейський. Поліцейські знайшли неподалік знищеної автівки пластикову каністру із залишками бензину.
За фактом події слідчі Покровського ВП розпочали кримінальне провадженння за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України, яке згодом було перекваліфіковано за ч.2 ст.347 ККУ.
Причетним до злочину, як зазначається, виявився 33-річний житель Покрова.
Також вказано, що 22-річний старший лейтенант поліції – власник знищеного автомобіля – проводив документування незаконного обігу у місті заборонених речовин.
Нагадаємо, на Житомирщині двоє п’яних чоловіків потрапили у ДТП та побили поліцейського.