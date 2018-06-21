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В Днепропетровской области перевернулся грузовик с химическим веществом

В Днепропетровской области перевернулся грузовик с химическим веществом

Киев  •  УНН

 • 9107 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Грузовой автомобиль, нагруженный каустической содой, перевернулась на трассе Харьков-Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.

"20 июня в 23:00 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Харьков-Симферополь вблизи поселка Варваровка Синельниковского района", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что грузовой автомобиль КрАЗ (самосвал) двигался в направлении города Днепр.

"Машина была нагружена мешками с каустической содой - химическим веществом, которое используется для изготовления моющих средств - общим весом 10 тонн. Вероятно не справившись с управлением, водитель автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства на бок, в результате чего около четверти груза рассыпалось, произошел разлив дизельного топлива. Также автомобиль перекрыл собой одну полосу автодороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал.

К ликвидации последствий происшествия привлекли подъемный кран. С его помощью грузовой автомобиль, который перевернулся, поднят на колеса и убрано с автодороги.

Кроме того, владелец грузовика организовал работы по привлечению другого автомобиля и перегрузки груза к нему.

"Подразделением ГСЧС смыто разлитое горюче-смазочное вещество с проезжей части. Движение автотранспорта на пути восстановлено в полном объеме. К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - уточнили спасатели.

Сотрудниками полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, грузовой автомобиль упал с автомобильного моста на железнодорожные пути в Днепропетровской области.

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