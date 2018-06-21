В Днепропетровской области перевернулся грузовик с химическим веществом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Грузовой автомобиль, нагруженный каустической содой, перевернулась на трассе Харьков-Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает УНН.
"20 июня в 23:00 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Харьков-Симферополь вблизи поселка Варваровка Синельниковского района", - говорится в сообщении.
По прибытию на место происшествия спасатели установили, что грузовой автомобиль КрАЗ (самосвал) двигался в направлении города Днепр.
"Машина была нагружена мешками с каустической содой - химическим веществом, которое используется для изготовления моющих средств - общим весом 10 тонн. Вероятно не справившись с управлением, водитель автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства на бок, в результате чего около четверти груза рассыпалось, произошел разлив дизельного топлива. Также автомобиль перекрыл собой одну полосу автодороги", - говорится в сообщении.
В результате ДТП никто не пострадал.
К ликвидации последствий происшествия привлекли подъемный кран. С его помощью грузовой автомобиль, который перевернулся, поднят на колеса и убрано с автодороги.
Кроме того, владелец грузовика организовал работы по привлечению другого автомобиля и перегрузки груза к нему.
"Подразделением ГСЧС смыто разлитое горюче-смазочное вещество с проезжей части. Движение автотранспорта на пути восстановлено в полном объеме. К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", - уточнили спасатели.
Сотрудниками полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Напомним, грузовой автомобиль упал с автомобильного моста на железнодорожные пути в Днепропетровской области.