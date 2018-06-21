На Дніпропетровщині перекинулася вантажівка з хімічною речовиною
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Вантажний автомобіль, навантажений каустичною содою, перекинулася на трасі Харків-Сімферополь. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"20 червня о 23:00 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на трасі Харків-Сімферополь поблизу селища Варварівка Синельниківського району", – йдеться в повідомленні.
По прибуттю на місце пригоди рятувальники встановили, що вантажний автомобіль КрАЗ (самоскид) рухався у напрямку міста Дніпро.
"Машина була навантажена мішками з каустичною содою - хімічною речовиною, що використовується для виготовлення миючих засобів - загальною вагою 10 тон. Ймовірно не впоравшись з керуванням, водій автомобілю допустив перекидання транспортного засобу на бік, внаслідок чого близько чверті вантажу розсипалось, стався розлив дизельного пального. Також автомобіль перекрив собою одну смугу автошляху", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
До ліквідації наслідків події залучили підйомний кран. За його допомогою вантажний автомобіль, який перекинувся, піднято на колеса та прибрано з автошляху.
Крім того, власник вантажівки організував роботи по залученню іншого автомобіля та перегрузки вантажу до нього.
"Підрозділом ДСНС змито розлиту паливно-мастильну речовину з проїжджої частини. Рух автотранспорту на шляху відновлено у повному обсязі. До надання допомоги залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", – уточнили рятувальники.
Співробітниками поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
Нагадаємо, вантажний автомобіль впав з автомобільного мосту на залізничні колії у Дніпропетровській області.