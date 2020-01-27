В Днепропетровской области неизвестные забросали камнями автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Никополе неизвестные бросали камни в боковое стекло четырех рейсовых пассажирских автобусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"26 января примерно в 18:40 в Никопольский отдел полиции поступило сообщение о повреждении стекла на 4-х рейсовых автобусах. Как установили полицейские, во время движения автобусов с пассажирами в районе остановки "4 городская больница" неизвестные лица начали бросать камни в боковое стекло автобусов. С места происшествия изъяты камни, которые могли быть орудием преступления", - говорится в сообщении.
Указано, что сейчас полиция Никополя принимает меры для установления лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.
Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), предусматривающей наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, в октябре в Киеве забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками.