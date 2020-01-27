На Дніпропетровщині невідомі закидали камінням автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Нікополі невідомі кидали каміння у бокове скло чотирьох рейсових пасажирських автобусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
"26 січня приблизно о 18:40 до Нікопольського відділу поліції надійшло повідомлення про пошкодження скла на 4-х рейсових автобусах. Як встановили поліцейські, під час руху автобусів з пасажирами в районі зупинки "4 міська лікарня" невідомі особи почали кидати каміння у бокове скло автобусів. З місця події вилучено каміння, яке могло бути знаряддям злочину", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що наразі поліція Нікополя вживає заходи для встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину.
Дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, у жовтні у Києві закидали камінням автобуси з футбольними вболівальниками.