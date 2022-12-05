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В Днепропетровской области назвали условие возвращения к экстренным отключениям света

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, 5 декабря, Днепропетровская область переходит к менее жестким отключениям электричества. Однако в регионе будет действовать тотальная экономия. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.

Цитата

«Область переходит к менее жестким отключениям электричества. Но они будут действовать при тотальной экономии. Часто энергосистема автоматически выключала потребителей, как только не выдерживала нагрузки. Энергетики возвращаются к графикам. Имеют три очереди отключений абонентов – две будут с электричеством, одну будут обесточивать», - написал он в Telegram.

Детали

По его словам, очень важно продолжать экономить.

«Иначе энергетики вынуждены будут снова отойти от графиков и вернуться к экстренным отключениям», - подчеркнул Резниченко.

Он добавил, что энергосистема все еще приходит в себя от разрушений, нанесенных российскими ракетами.

Дополнение

Операторы систем распределения (облэнерго) будут отвечать за несоблюдение графиков отключения электроэнергии и их справедливое применение.

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