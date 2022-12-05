На Дніпропетровщині назвали умову повернення до екстрених відключень світла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Відсьогодні, з 5 грудня, Дніпропетровська область переходить до менш жорстких відключень електрики. Однак в регіоні діятиме тотальна економія. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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«Область переходить до менш жорстких відключень електрики. Але вони діятимуть за умови тотальної економії. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження. Енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть», - написав він в Telegram.
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За його словами, дуже важливо продовжувати заощаджувати.
«Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень», - наголосив Резніченко.
Він додав, що енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами.
Доповнення
Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за недотримання графіків відключення електроенергії та їхнє справедливе застосування.