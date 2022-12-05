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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Дніпропетровщині назвали умову повернення до екстрених відключень світла

На Дніпропетровщині назвали умову повернення до екстрених відключень світла

Київ • УНН

 • 1130419 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Відсьогодні, з 5 грудня, Дніпропетровська область переходить до менш жорстких відключень електрики. Однак в регіоні діятиме тотальна економія. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.

Цитата

«Область переходить до менш жорстких відключень електрики. Але вони діятимуть за умови тотальної економії. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, щойно не витримувала навантаження. Енергетики повертаються до графіків. Мають три черги відключень абонентів - дві будуть з електрикою, одну знеструмлюватимуть», - написав він в Telegram.

Деталі

За його словами, дуже важливо продовжувати заощаджувати.

«Iнакше енергетики змушені будуть знову відійти від графіків і повернутися до екстрених відключень», - наголосив Резніченко.

Він додав, що енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами.

Доповнення

Оператори систем розподілу (обленерго) відповідатимуть за недотримання графіків відключення електроенергії та їхнє справедливе застосування.

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