В Днепропетровской области "минуснули" еще один российский беспилотник-разведчик

Цитата

"Минус еще один вражеский БПЛА. Военные из воздушного командования «Восток» уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник-разведчик. Слава нашим защитникам", - написал Резниченко.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 170 человек, 3069 танков и сотен единиц военной техники.