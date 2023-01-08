В Днепропетровской области "минуснули" еще один российский беспилотник-разведчик
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Днепропетровской области сбили еще один российский беспилотник-разведчик. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в воскресенье, 8 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Минус еще один вражеский БПЛА. Военные из воздушного командования «Восток» уничтожили в небе над областью вражеский беспилотник-разведчик. Слава нашим защитникам", - написал Резниченко.
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Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 170 человек, 3069 танков и сотен единиц военной техники.