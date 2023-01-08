На Дніпропетровщині "мінуснули" ще один російський безпілотник-розвідник

Цитата

"Мінус ще один ворожий БПЛА. Військові з повітряного командування «Схід» знищили у небі над областю ворожий безпілотник-розвідник. Слава нашим захисникам", - написав Резніченко.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 170 осіб, 3069 танків та сотень одиниць військової техніки.