ЗСУ за добу знищили ще 430 російських окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 111 170 осіб, 3069 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 111 170 (+430) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3069 (+3) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од;
· артилерійських систем – 2065 (+3) од;
· РСЗВ – 431 (+0) од;
· засоби ППО ‒ 217 (+0) од;
· літаків – 285 (+0) од;
· гелікоптерів – 272 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5);
· крилаті ракети ‒ 723 (+0);
· кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од;
· спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
Дані уточнюються.