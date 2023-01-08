ВСУ за сутки уничтожили еще 430 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 111 170 человек, 3069 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 111 170 (+430) человек ликвидировано;
· танков - 3069 (+3) ед;
· боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед;
· артиллерийских систем – 2065 (+3) ед;
· РСЗО – 431 (+0) ед;
· средства ПВО - 217 (+0) ед;
· самолётов – 285 (+0) ед;
· вертолётов – 272 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5);
· крылатые ракеты - 723 (+0);
· корабли /катера - 16 (+0) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4801 (+3) ед;
· специальная техника - 183 (+1).
Данные уточняются.