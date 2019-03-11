В Днепропетровской области 18-летний парень до смерти забил незнакомца
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Павлограде 18-летний парень до смерти забил незнакомца и проведет за решеткой 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.
"Приговором Павлоградского горрайонного суда 18-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
В 2017 году молодой человек находился на площади в Павлограде, где между ним и незнакомым мужчиной возникла ссора. Обвиняемый умышленно нанес потерпевшему удары кулаками в лицо, от которых последний через несколько дней умер в больнице.
Свою вину молодой человек не признал, однако она полностью доказана Павлоградской местной прокуратурой. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
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