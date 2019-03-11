В Днепропетровской области 18-летний парень до смерти забил незнакомца

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110918 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 115192 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117852 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 118384 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 148184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116282 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140896 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145079 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 130442 просмотра

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В Днепропетровской области 18-летний парень до смерти забил незнакомца

В Днепропетровской области 18-летний парень до смерти забил незнакомца

Киев  •  УНН

 • 8483 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Павлограде 18-летний парень до смерти забил незнакомца и проведет за решеткой 7 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

"Приговором Павлоградского горрайонного суда 18-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

В 2017 году молодой человек находился на площади в Павлограде, где между ним и незнакомым мужчиной возникла ссора. Обвиняемый умышленно нанес потерпевшему удары кулаками в лицо, от которых последний через несколько дней умер в больнице.

Свою вину молодой человек не признал, однако она полностью доказана Павлоградской местной прокуратурой. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, на Закарпатье до смерти забили пенсионера.

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