На Дніпропетровщині 18-річний хлопець до смерті забив незнайомця
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У павлограді 18-річний хлопець до смерті забив незнайомця і проведе за ґратами 7 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
"Вироком Павлоградського міськрайонного суду 18-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)", - йдеться у повідомленні.
У 2017 році молодик знаходився на площі у місті Павлограді, де між ним та незнайомим чоловіком виникла сварка. Обвинувачений умисно наніс потерпілому удари кулаками в обличчя, від яких останній через декілька днів помер у лікарні.
Свою вину юнак не визнав, проте її повністю доведено Павлоградською місцевою прокуратурою. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Закарпатті до смерті забили пенсіонера.