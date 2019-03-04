На Закарпатті до смерті забили пенсіонера

Інцидент трапився ще 23 лютого. Тоді до лікарні було госпіталізовано невідомого з ознаками загального переохолодження. Особу потерпілого встановили, ним виявився 68-річний мешканець Чопа. Чоловік помер. Під час розтину встановили, що смерть настала не від обмороження, а внаслідок численних тілесних ушкоджень.

Для з’ясування усіх обставин, поліція провела ряд оперативних заходів і встановила, що між загиблим та 25-річним мешканцем села Велика Добронь під час застілля у будинку їх спільної знайомої у Чопі виникла суперечка. У результаті останній разом з співмешканцем господині - 35-річним раніше судимим за вбивство мешканцем Чопа - нанесли 68-річному численні тілесні ушкодження.

Після цього потерпілий зміг вийти з будинку та попрямував в сторону власного дому. Дорогою йому стало зле, чоловіка підібрав автомобіль швидкої допомоги. Медики доставили чоловіка до лікарні, проте врятувати його життя їм не вдалося.

Обох підозрюваних у злочині правоохоронці розшукали та затримали. Згідно з ухвалою суду, чоловікам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 2 місяці. У справі триває подальше слідство.

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