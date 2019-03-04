На Закарпатье до смерти забили пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В городе Чоп на Закарпатье от рук рецедивиста и его друга погиб пенсионер. По факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений полиция проводит досудебное следствие, сообщает УНН со ссылкой на Управление Национальной полиции в Закарпатской области.
Инцидент произошел еще 23 февраля. Тогда в больницу госпитализировали неизвестного с признаками общего переохлаждения. Личность потерпевшего установили, им оказался 68-летний житель Чопа. Мужчина умер. При вскрытии установили, что смерть наступила не от обморожения, а в результате многочисленных телесных повреждений.
Для выяснения всех обстоятельств полиция провела ряд оперативных мероприятий и установила, что между погибшим и 25-летним жителем села Великая Добронь во время застолья в доме их общей знакомой в Чопе возник спор. В результате последний вместе с сожителем хозяйки - 35-летним ранее судимым за убийство жителем Чопа - нанесли 68-летнему многочисленные телесные повреждения.
После этого пострадавший смог выйти на улицу и направился в сторону своего дома. По дороге ему стало плохо, мужчину подобрал автомобиль скорой помощи. Медики доставили мужчину в больницу, однако спасти его жизнь им не удалось.
Обоих подозреваемых в преступлении правоохранители разыскали и задержали. Согласно постановлению суда, мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. По делу продолжается дальнейшее следствие.
Ранее УНН сообщал, что в Черниговской области задержали рецидивиста за побои шваброй.