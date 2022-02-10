В Днепропетровской области двое рыбаков провалились под лед, один - утонул
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В городе Верхнеднепровск, Днепропетровская область, во время рыбалки двое рыбаков провалились под лед, один утонул, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, 10 февраля в 15:35 от свидетелей происшествия поступило сообщение о том, что на реке Днепр во время рыбалки провалились под лед двое мужчин. Несчастный случай произошел в городе Верхнеднепровск Каменского района.
По прибытию к месту вызова спасатели предварительно установили, что во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. На месте происшествия чрезвычайники увидели человека, который находился в воде на расстоянии где-то 100 метров от берега, другой мужчина, к сожалению, утонул.
С помощью пожарно-спасательного снаряжения сотрудники ГСЧС достали рыбака на поверхность и доставили к берегу. Мужчина, 1949 года рождения, передан работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Каменскую городскую больницу "скорая медицинская помощь".
Водолазы “Аварийно-спасательной службы” с помощью лодки провели поисковые работы, утонувшего мужчины не обнаружено.
В 18:45 в связи с наступлением темноты поисковые работы временно приостановлены. Проведение работ планируется 11 февраля.