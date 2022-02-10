На Дніпропетровщині двоє рибалок провалилися під лід, один - потонув
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У місті Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, під час риболовлі двоє рибалок провалилися під лід, один потонув, передає УНН із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, 10 лютого о 15:35 від свідків події надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро під час риболовлі провалилися під кригу двоє чоловіків. Нещасний випадок трапився у місті Верхньодніпровськ Кам’янського району.
По прибуттю до місця виклику рятувальники попередньо встановили, що під час риболовлі двоє чоловіків провалися під лід. На місці пригоди надзвичайники побачили людину, яка перебувала у воді на відстані десь 100 метрів від берега, інший чоловік, на жаль, потонув.
За допомогою пожежно-рятувального спорядження співробітники ДСНС дістали рибалку на поверхню та доправили до берега. Чоловіка, 1949 року народження, передано працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до Кам’янскої міської лікарні “Швидка медична допомога”.
Водолази “Аварійно-рятувальної служби” за допомогою човна провели пошукові роботи, потонулого чоловіка не виявлено.
О 18:45 у зв’язку з настанням темряви пошукові роботи тимчасово призупинено. Проведення робіт планується 11 лютого.