В Днепропетровской области действовало разбойная группировка под видом полицейских

"Правоохранители установили, что злоумышленники переодевшись в форму сотрудников полиции останавливали частные автомобили и, угрожая оружием, совершали нападения на граждан", - говорится в сообщении.



Оперативники спецслужбы совместно со спецподразделением полиции задержали четырех участников группировки на трассе Днепр-Донецк после совершения очередного разбоя.



Во время обысков автомобилей и мест проживания фигурантов дела правоохранители изъяли огнестрельное оружие, радиостанции, спецномера и форму сотрудников полиции.



Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (разбой) и ч. 1 ст. 353 (незаконное хранение) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией во процессуальным руководством прокуратуры.



Как сообщал УНН, в Киевской области полиция задержала группу за разбойное нападение на магазин и захват заложников.



