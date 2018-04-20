На Дніпропетровщині діяло розбійне угруповання під виглядом поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Співробітники СБУ викрили у Новомосковську Дніпропетровської області організоване угруповання, яке під виглядом поліції здійснювало розбійні напади на території регіону. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
"Правоохоронці встановили, що зловмисники перевдягнувшись у форму працівників поліції зупиняли приватні автомобілі та, погрожуючи зброєю, вчиняли напади на громадян", - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби спільно із спецпідрозділом поліції затримали чотирьох учасників угруповання на трасі Дніпро-Донецьк після скоєння чергового розбою.
Під час обшуків автомобілів та місць проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, радіостанції, спецномери та форму працівників поліції.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 189 (розбій) та ч. 1 ст. 353 (незаконне зберігання) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Як повідомляв УНН, у Київській області поліція затримала групу за розбійний напад на магазин та захоплення заручників.