В Днепропетровской области дети провалились под лед: одна девочка погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Кривом Роге две девочки провалились под лед во время прогулки на водоеме. Одна из них погибла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Днепропетровской области.
Детали
Событие произошло в Кривом Роге на искусственном водоеме (балка “Калетина”). Около 17 часов в Национальную полицию поступило сообщение, что двое детей во время прогулки по водоему провалились под лед.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что местными жителями спасен ребенок (девочка в возрасте примерно 10 лет). Ребенок был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.
Потерпевшая рассказала, что подо льдом может находиться еще одна девочка, с которой они вместе пересекали водоем.
К поискам были привлечены водолазы. В 19:30 водолазами была обнаружена девочка без признаков жизни (в возрасте примерно 11 лет) на глубине 4 метра и на расстоянии 20 метров от берега.