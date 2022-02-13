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В Днепропетровской области дети провалились под лед: одна девочка погибла

В Днепропетровской области дети провалились под лед: одна девочка погибла

Киев • УНН

 • 17310 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Кривом Роге две девочки провалились под лед во время прогулки на водоеме. Одна из них погибла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Днепропетровской области.

Детали

Событие произошло в Кривом Роге на искусственном водоеме (балка “Калетина”). Около 17 часов в Национальную полицию поступило сообщение, что двое детей во время прогулки по водоему провалились под лед.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, установили, что местными жителями спасен ребенок (девочка в возрасте примерно 10 лет). Ребенок был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом переохлаждение.

Потерпевшая рассказала, что подо льдом может находиться еще одна девочка, с которой они вместе пересекали водоем.

К поискам были привлечены водолазы. В 19:30 водолазами была обнаружена девочка без признаков жизни (в возрасте примерно 11 лет) на глубине 4 метра и на расстоянии 20 метров от берега.

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