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На Дніпропетровщині діти провалилися під лід: одна дівчинка загинула

На Дніпропетровщині діти провалилися під лід: одна дівчинка загинула

Київ • УНН

 • 17317 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Кривому Розі двоє дівчинки провалилися під лід під час прогулянки на водоймищі. Одна з них загинула. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ДСНС Дніпропетровської області.

Деталі

Подія сталася у Кривому Розі на штучному водоймищі (балка “Калетина”). Близько 17 годину до Національної поліції надійшло повідомлення, що дві дитини під час прогулянки водоймою провалилися під кригу.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що місцевими мешканцями врятовано дитину (дівчинку віком приблизно 10 років). Дитину було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом переохолодження.

Потерпіла розповіла, що під кригою може перебувати ще одна дівчинка, з якою вони разом перетинали водойму.

До пошуків було залучено водолазів. О 19:30 водолазами було виявлено дівчинку без ознак життя (віком приблизно 11 років) на глибині 4 метри та на відстані 20 метрів від берега.

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