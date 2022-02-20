На Днепре откололась льдина, на которой находилось восемь рыбаков. Всех удалось спасти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Золотоношском районе Черкасской области на Днепре откололась льдина, на которой находилось восемь рыбаков. Мужчин удалось спасти, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
Цитата
"20 февраля в 10:14 в дежурную смену оперативно-координационного центра поступило сообщение о том, что в акватории реки Днепр, в районе села Жовнино на льдине на расстоянии 200 метров от берега находится 8 человек, которые не могут самостоятельно добраться до берега", - информируют в ГСЧС.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 12:35 воскресенья с помощью трех надувных лодок местных рыбаков, люди были сняты со льдины и транспортированы к берегу под сопровождением отделения поисковых водолазных работ АРЗ СП.
В медицинской помощи никто не нуждался, указали в ГСЧС.
Что было раньше
Как писал УНН, более недели назад в городе Верхнеднепровск, Днепропетровская область, во время рыбалки двое рыбаков провалились под лед, один утонул.