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На Дніпрі відкололася крижина, на якій перебувало вісім рибалок. Всіх вдалось урятувати

На Дніпрі відкололася крижина, на якій перебувало вісім рибалок. Всіх вдалось урятувати

Київ • УНН

 • 105564 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Золотоніському районі Черкаської області, на Дніпрі відкололася крижина на якій перебувало вісім рибалок. Чоловіків вдалось врятувати, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС України.

Цитата

"20 лютого о 10:14 до чергової зміни оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про те, що в акваторії річки Дніпро, в районі села Жовнино на крижині на відстані 200 метрів від берега перебуває 8 осіб, які не можуть самостійно дістатися берега", - інформують у ДСНС.

Деталі

Повідомляється, що станом на 12:35 неділі за допомогою трьох надувних човнів місцевих рибалок, людей було знято з крижини та транспортовано до берега під супроводом відділення пошукових водолазних робіт АРЗ СП.

Медичної допомоги ніхто не потребував, вказали у ДСНС.

Що було раніше

Як писав УНН, більше тижня тому у місті Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, під час риболовлі двоє рибалок провалилися під лід, один потонув.

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