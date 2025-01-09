На Днепропетровщине задержаны подозреваемые в поджоге админздания, проверяется связь с рф
Киев • УНН
Трое мужчин подожгли админздание в Синельниковском районе, бросив бутылки с горючей смесью. Подозреваемые задержаны, проверяется их связь со спецслужбами рф и другими поджогами в регионе.
В Днепропетровской области задержали трех мужчин, которых подозревают в поджоге админздания. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в ночь на 8 января 2025 года трое мужчин разбили окно админздания в Синельниковском районе и бросили внутрь бутылки с самодельной горючей смесью. В результате возник пожар, который мужчины сняли на видео.
Подозреваемых задержали и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Мужчинам предъявили подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога.
"Следствие проверяет возможную причастность к организации преступления спецслужб РФ, а также связь подозреваемых с аналогичными случаями в городе Днепр и Днепровском районе области", - говорится в сообщении.
Напомним
В Николаеве задержали 18-летнего парня, который за денежное вознаграждение поджег районный суд. Злоумышленник заранее подготовил орудие, совершил поджог и прислал видеоотчет заказчику.