На Днепропетровщине задержаны подозреваемые в поджоге админздания, проверяется связь с рф

В Днепропетровской области задержали трех мужчин, которых подозревают в поджоге админздания. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в ночь на 8 января 2025 года трое мужчин разбили окно админздания в Синельниковском районе и бросили внутрь бутылки с самодельной горючей смесью. В результате возник пожар, который мужчины сняли на видео.

Подозреваемых задержали и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчинам предъявили подозрение в умышленном повреждении имущества путем поджога.

"Следствие проверяет возможную причастность к организации преступления спецслужб РФ, а также связь подозреваемых с аналогичными случаями в городе Днепр и Днепровском районе области", - говорится в сообщении.

Напомним

В Николаеве задержали 18-летнего парня, который за денежное вознаграждение поджег районный суд. Злоумышленник заранее подготовил орудие, совершил поджог и прислал видеоотчет заказчику.