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На Дніпропетровщині затримано підозрюваних у підпалі адмінбудівлі, перевіряється зв’язок з рф

На Дніпропетровщині затримано підозрюваних у підпалі адмінбудівлі, перевіряється зв’язок з рф

Київ • УНН

 • 24872 перегляди

Троє чоловіків підпалили адмінбудівлю в Синельниківському районі, кинувши пляшки з горючою сумішшю. Підозрюваних затримано, перевіряється їх зв'язок зі спецслужбами рф та іншими підпалами в регіоні.

В Дніпропетровській області затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі адмінбудівлі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що в ніч на 8 січня 2025 року троє чоловіків розбили вікно адмінбудівлі в Синельниківському районі та кинули всередину пляшки з саморобною горючою сумішшю. В результаті виникла пожежа, яку чоловіки зняли на відео.

Підозрюваних затримали та наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Чоловікам висунули підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

"Слідство перевіряє можливу причетність до організації злочину спецслужб рф, а також зв’язок підозрюваних з аналогічними випадками в місті Дніпро та Дніпровському районі області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

У Миколаєві затримали 18-річного хлопця, який за грошову винагороду підпалив районний суд. Зловмисник заздалегідь підготував знаряддя, здійснив підпал та надіслав відеозвіт замовнику.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКримінал та НП
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