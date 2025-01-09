На Дніпропетровщині затримано підозрюваних у підпалі адмінбудівлі, перевіряється зв’язок з рф
Київ • УНН
Троє чоловіків підпалили адмінбудівлю в Синельниківському районі, кинувши пляшки з горючою сумішшю. Підозрюваних затримано, перевіряється їх зв'язок зі спецслужбами рф та іншими підпалами в регіоні.
В Дніпропетровській області затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підпалі адмінбудівлі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.
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Повідомляється, що в ніч на 8 січня 2025 року троє чоловіків розбили вікно адмінбудівлі в Синельниківському районі та кинули всередину пляшки з саморобною горючою сумішшю. В результаті виникла пожежа, яку чоловіки зняли на відео.
Підозрюваних затримали та наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Чоловікам висунули підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.
"Слідство перевіряє можливу причетність до організації злочину спецслужб рф, а також зв’язок підозрюваних з аналогічними випадками в місті Дніпро та Дніпровському районі області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Миколаєві затримали 18-річного хлопця, який за грошову винагороду підпалив районний суд. Зловмисник заздалегідь підготував знаряддя, здійснив підпал та надіслав відеозвіт замовнику.