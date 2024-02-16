На Днепропетровщине восстановили теплоснабжение после российской атаки на энергоинфраструктуру 13 февраля

В Днепре вернули теплоснабжение жителям, которые пострадали от российской атаки на энергоинфраструктуру 13 февраля. Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Приднепровск - с теплом. Его пришлось восстанавливать после удара дронами, который россияне совершили в ночь на вторник. Тогда поразили энергетическую инфраструктуру. Больше всего пострадал именно этот жилой массив областного центра - резюмировал Лысак.

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По его словам, сейчас постепенно отопление вернули в дома. Уже прогреваются классы в тамошних школах и больница

Глава ОГА поблагодарил за работу руководство государства городские власти, энергетика и коммунальщиков.

Все оперативно включились в работу - это и дало результат - подчеркнул Лысак.

Напомним,

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