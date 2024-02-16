На Днепропетровщине восстановили теплоснабжение после российской атаки на энергоинфраструктуру 13 февраля
В Днепре восстановили теплоснабжение жителям, пострадавшим от атаки российского беспилотника 13 февраля, который нанес удар по энергетической инфраструктуре региона, сообщил председатель Днепровской областной государственной администрации.
Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей
Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.
В Авдеевке оккупанты несут большие потери в живой силе, только за сутки ликвидировано до полутысячи военных ссс рф - Тарнавский
Российские войска понесли большие потери - до 500 военнослужащих уничтожено за один день боев на Авдеевском направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
В столице прошел благотворительный вечер, посвященный творчеству Сергея Святченко, на котором собирали на скорые для военных
Благотворительная выставка коллажей украинско-датского художника Сергея Святченко в киевской галерее Corpus Fine Art собрала средства на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских военных.
Взрывы в Кропивницком районе: обошлось без пострадавших и разрушений
По предварительным данным, жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации.
Враг ударил по Полтавщине: предварительно, пострадавших и разрушений нет - ОВА
Российская армия второй раз за сегодня атаковала Полтавскую область, по предварительным сообщениям руководителя ОВА Филина Пронина, жертв и разрушений нет.
Ситуация в Авдеевке очень тяжелая: бойцы 3 ОШБР ликвидировали уже несколько тысяч оккупантов
Против Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке воюют не менее 15 000 вражеских солдат из нескольких российских бригад. Военные говорят, что наносят оккупантам масштабные потери, но ситуация в городе остается тяжелой.
В Авдеевке на 13 часов заблокированных украинских подразделений нет, воины с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города - Тарнавский
Украинские войска с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине города, указал командующий Тарнавский.
Шольц призвал Конгресс США быстрее принять финансовую поддержку Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дальнейшую помощь Украине во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Ситуация на границе и экспорт украинской продукции: Сольский провел онлайн-встречу с польским коллегой
Министры сельского хозяйства Украины и Польши обсудили решение проблем на границе для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и продолжение переговоров на следующей неделе.